Başakşehir’de aracın altında kalan çocuk, koşarak evine gitti

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde, sokakta bulunan 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, bu sırada geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kaldı.

Sürücünün çocuğu fark etmediği, aracın kısa süreli hareketi sırasında küçük çocuğun tekerleklerin altında kaldığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araç durduruldu.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; aracın geri geri hareket ettiği, çocuğun bir anda aracın altında kaldığı ve kısa süre sonra aracın durmasıyla çocuğun altından çıkarak ayağa kalktığı görüldü.

PANİKLE EVİNE KOŞTU

Kazanın ardından büyük korku yaşayan çocuğun, herhangi bir ciddi yaralanma olmamasına rağmen panikle koşarak evine gittiği anlar da kameralara yansıdı. Olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Mahalle sakinlerinden Adem Bıyık, olayın ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Bıyık, aracın aniden geri manevra yapmasıyla kazanın meydana geldiğini, sürücünün ise daha sonra yapılan uyarıların ardından çocuğu hastaneye götürdüğünü ifade etti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TRAFİK UYARISI

Bölge halkı, özellikle dar ve eğimli sokaklarda çocukların yoğun şekilde oyun oynadığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Vatandaşlar, mahallede çocuklar için güvenli oyun alanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.