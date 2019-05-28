İstanbul İkitelli'de meydana gelen olayda, aracıyla aşırı hızla seyir halinde ilerlediği belirtilen Samet D., Filiz K.'nin kullandığı araca arkadan çarptı.
FRENE BİLE BASMADI
Kaza anı, araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Samet D.'nin, hızla gelerek araca arkadan çarptığı görülüyor. Sürücünün frene dahi basmadığı fark edilirken, kaza sonrası büyük panik yaşandı. Aracıyla yol ortasındaki yeşil alana çıkan Filiz K.'nin, yaşadığı panik anlarının sesi kameraya yansıdı.
ÇARPIP KAÇTI
Görüntülerde çevreden yardıma koşanların, Filiz K.'yi sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor. Olay sonrası aracıyla kaçmaya çalışan Samet D.'ye, vatandaşlar engel oldu. Ancak sürücü, bir süre sonra yaya olarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Başakşehir'de arkadan hızla gelip araca çarptı ViDEO