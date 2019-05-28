Başakşehir'de arkadan hızla gelip araca çarptı

1 Sahte vize çetesinden 86 kişi adliyeye sevk edildi 86 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çetenin aylık gelirinin 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi.

2 İspanya'da şike operasyonu: Futbolcular gözaltında İspanya'da şike skandalıyla çalkalanıyor. La Liga ve 2. Lig'de forma giyen bazı oyuncuların yanı sıra Real Madrid'in eski futbolcusu Raul Bravo da "Elebaşı" iddiasıyla gözaltına alındı.

3 DEAŞ Irak'ta 5 bin dönümlük tarım arazisini yaktı Terör örgütü DEAŞ, son bir haftada Irak'ta tartışmalı bölgeler başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında, toplam 5 bin dönümlük tarım arazisini ateşe verdi.

4 Aşırı Empati Sendromu nedir Aşırı Empati Sendromu; elalem ne der kaygısıyla kişinin, kendi düşüncesini hayata geçirememesine denir.

5 Apple'ın ağlarına gizlice sızan 13 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı Apple'ın sunucularını hackleyerek birçok gizli veriye erişen 13 yaşındaki çocuk, 9 ay boyunca davranışlarının izlenmesi şartıyla serbest kaldı.

6 Tülin Şahin hamile Birkaç ay önce Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin, anne oluyor.