Başakşehir'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Aymakop Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki H.K. isimli kişi, ismi öğrenilemeyen iş arkadaşıyla tartışmaya başladı.

ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K. arkadaşı tarafından bıçaklandı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K.'nin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yabancı uyruklu genci bıçaklayan şüphelinin polis ekipleri tarafından kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.