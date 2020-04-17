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Başakşehir'de eve girmeden önce kavga eden hırsızlar

Üç şüphelinin, hırsızlık yapmadan önce kavga ettiği ve yüzlerini gizlemeye çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

DHA |
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Başakşehir'de eve girmeden önce kavga eden hırsızlar

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir apartmana girerek, dairelerden birinden tablet çalan hırsızlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ev sahibi durumu fark ederek, durumu polise bildirdi.

HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

Harekete geçen polis ekipleri, geldiği bölgede güvenlik kamaralarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmaların ardından Davut Ç. (19) isimli şüpheliyi Esenler'de yakaladı.

Başakşehir'de eve girmeden önce kavga eden hırsızlar ViDEO

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Davut Ç.'nin, 16 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Davut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen diğer 2 şüphelinin ise aramaları çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'de eve girmeden önce kavga eden hırsızlar

DAİREYE GİRMEDEN ÖNCE KAVGA ETTİLER

Öte yandan 3 şüphelinin, hırsızlık yapmak için apartmana girdikleri sırada aralarında kavga ettiği anlar ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelilerden birinin, kapıyı kapatmasının ardından diğer iki şüpheli tarafından dövüldüğü görüldü.

Başakşehir'de eve girmeden önce kavga eden hırsızlar

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