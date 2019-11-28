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Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

İstanbul Başakşehir'de genç bir kız, oturdukları 11. kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düşerek, hayatını kaybetti.

İHA | 28.11.2019 - 00:31..
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Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, Rabia Koç (16) isimli genç kız, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, 11’inci kattaki evlerinden aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

AİLESİ ŞOKA GİRDİ

Kızının düştüğünü gören anne ve baba şoka girerken, site sakinleri sağlık ve polis ekiplerini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şeritler çekerek önlem alıp, site sakinlerini uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Rabia Koç’un cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, genç kızın gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı, “Neden vazgeçilmez tavırlar sergiliyorsunuz, siz olmadan da yaşıyorduk” paylaşımı dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

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