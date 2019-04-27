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Başakşehir'de inşaatta göçük: 1 ölü

Başakşehir'de okul inşaatında meydana gelen göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

DHA | 27.04.2019 - 14:02..
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İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında göçük meydana geldi.

İŞÇİLER DE YARDIM ETTİ

İnşaatta çalışan bir işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere, inşaatta çalışan işçiler de yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda göçük altında kalan işçi çıkarıldı.

Başakşehir'de inşaatta göçük: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi ambulansa alınarak, morga götürüldü.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri göçüğün meydana geldiği alana şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı.

Başakşehir'de inşaatta göçük: 1 ölü

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