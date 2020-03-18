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Başakşehir'de karantina yurdundaki ilk gün

Koronavirüs nedeniyle 14 gün gözetim altında tutulacak vatandaşlar, yurtlara yerleştirildi.

İHA | 18.03.2020 - 09:29..
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Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, can almaya devam ediyor.

Türkiye de salgına karşı her alanda tedbirler alıyor.

14 GÜN KARANTİNA

Avrupa’nın 9 ayrı ülkesinden Türkiye’ye gelen yaklaşık 3 bin kişi, İstanbul başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı.

Başakşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'na, 9 otobüsten fazla insan getirilerek koronavirüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı.

Başakşehir'de karantina yurdundaki ilk gün

Başakşehir'de karantina yurdundaki ilk gün ViDEO

YAŞLI KADIN EL SALLADI

Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alınırken, yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadın ise balkona çıkarak kameraya el salladı.

Yurt yetkilileri, koronavirüse karşı tedbirli davranıyor.

Başakşehir'de karantina yurdundaki ilk gün

Başakşehir'de karantina yurdundaki ilk gün

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