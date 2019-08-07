Başakşehir'de kırmızı ışıkta trafik kazası

İstanbul Başakşehir Fenertepe mevkiinde seyir halindeki tır kırmızı ışıkta ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştı.

Bu sırada tırın arkasında seyir halinde olan minibüs tıra arkadan hafif şekilde çarpıp yol kenarında bulunan kaldırıma çıktı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Tıra çarptıktan sonra direksiyonu kıran şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönülen kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Minibüste bulunan yaşlı bir kadın ise fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"HELAL OLSUN ŞOFÖRE, İYİ KURTARDI"

“Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı” diyen Şükrü Korkut, “Ben trafik ışıklarında duruyordum. ‘U’ dönüşü yapacaktım. Tır, dönüş olmayan kırmızı ışıkta ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştı. Arkasından gelen araçlar da duramadı. Minibüs de arkadan vurdu ama epeyce yıprandı. İçinde çok sayıda yolcu vardı. 4-5 tane de yaralı yolcu çıkardılar. Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı. Başkası olsaydı büyük bir facia olabilirdi.” diye konuştu.



