Başakşehir'de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

Sahte içki imal edildiği belirlenen ev ve depoda 725 litre gümrük kaçağı etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda aroma bulundu.

Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin lira kaynak aktarıldı.

Aksaray'da uğradığı silahlı saldırıda av tüfeğinden çıkan saçmalar ile gözü ve çenesinden yaralanan genç, hastane girişinde gazetecilere "Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam." dedi.

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Avrupa ABD'nin gümrük vergisini yükseltmesinden endişeli

ECB, bir rapor yayınlayarak ABD'nin Meksika ve Kanada dışında tüm ülkelerden ithal ettiği araçlar için gümrük vergisini artırması durumunda yaşanacak olumsuzluklara değindi.