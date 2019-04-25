Başakşehir Başak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kontrolden çıkarak benzinliğe daldı.
KAZA ANI KAMERADA
Yakıt pompasına çarpan araç yan yatarken sürücü ise yaralandı.Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın bir anda benzin istasyonuna daldığı anlar yer aldı. Kaza sırasında istasyonda çalışanlar ve benzin almaya gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Başakşehir'de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı ViDEO