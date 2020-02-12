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Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu

Başakşehir’de ormana dökülen molozlar doğaya zarar veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi molozları temizlemek yerine bölgenin güvenlik kameraları ile izlendiği uyarılarını yazılı tabelalar astı.

İHA | 12.02.2020 - 02:29..
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde ormanlık alana dökülen moloz yığınları çevre kirliliğine yol açıyor.

Ormanı molozla doldurdular VİDEO

MOLOZLARDAKİ KİMYASALLAR ORMANI ZEHİRLİYOR

Ormana dökülen moloz yığınları ağaçların her yanını tamamen kapattı. Gün geçtikçe molozlardaki kimyasallarla zehirlenen ormanların içler acısı görüntüsü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde doğaya verilen zararın büyüklüğü ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temizlemesi gereken ormanlık alana sadece uyarı levhaları koymakla yetindi. Levhalarda ise alana moloz dökülmesinin yasak olduğunu ve güvenlik kameralarından alanın izlendiği uyarıları yazıldı.

Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu

Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu

Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu

Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu

Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu

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