Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde ormanlık alana dökülen moloz yığınları çevre kirliliğine yol açıyor.

Ormanı molozla doldurdular VİDEO

MOLOZLARDAKİ KİMYASALLAR ORMANI ZEHİRLİYOR

Ormana dökülen moloz yığınları ağaçların her yanını tamamen kapattı. Gün geçtikçe molozlardaki kimyasallarla zehirlenen ormanların içler acısı görüntüsü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde doğaya verilen zararın büyüklüğü ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temizlemesi gereken ormanlık alana sadece uyarı levhaları koymakla yetindi. Levhalarda ise alana moloz dökülmesinin yasak olduğunu ve güvenlik kameralarından alanın izlendiği uyarıları yazıldı.