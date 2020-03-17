Başakşehir'de sahte alkolden zehirlenen 2 kişi öldü

İstanbul Başakşehir'de Türkmenistan uyruklu 28 yaşındaki Hudaynazar H. ile aynı evde yaşayan arkadaşları, yerde hareketsiz yatan arkadaşlarını görünce çevredekilerden yardım istedi.

Hudaynazar'ın evinin karşısından bulunan bir binadaki iki kişi ile Güvercintepe Mahallesi'nde 2 kişi daha rahatsızlanınca olay yerlerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evlerinde hareketsiz yatan P.K. ile Hudaynazar H'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Türkmenistan uyruklu olan farklı adreslerdeki 4 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu belirlendi.

GÖRME KAYBI VE DÖNMESİ ŞİKAYETİ OLDU

Bu sırada haberi alarak olay yerine gelen zehirlenenlerin yakınları da görme kaybı ve baş dönmesi şikayetlerini polislere iletince olay yerine tekrar 112 ekipleri çağırıldı.

2 kişi sağlık ekiplerince kontrol edilirken, hayatını kaybeden ve hastaneye kaldırılanların hepsinin Türkmenistan uyruklu olduğu belirlendi.

"ARKADAŞIMIZ UYANMIYOR"

Olayı anlatan ev sahibi Bayram Daş, "Arkadaşları geldi yanıma 'arkadaşımız uyanmıyor' dedi. Ben de 'belki uykusu ağırdır sertçe vurun dedim. . Gittim baktım ki çocuk vefat etmiş. Sonra polisi aradık, ambulansı aradık geldiler baktılar ölmüş. Aradan yarım saat sonra bir başka sokaktan daha ölüm haberi geldi. Sonra karşı binadan iki kişinin nefes alamadığı haberi geldi. Nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok ama alkolden diyorlar. Türkmen hepsi. Ben içeride bir şey görmedim ama memurlar içkileri çıkarttılar. " dedi.

EVDE BİDON İÇİNDE ALKOL BULUNDU

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olayın yaşandığı binalarda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde bir binada bidonlar içinde bir miktar alkol, huni ve şişelere rastlanıldı.