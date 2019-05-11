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Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın

Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 9 saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı.

AA | 11.05.2019 - 23:44..
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A1 Blok'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki deri deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın

Suni deri, iplik ve kumaş gibi malzemelerin bulunduğu 4 bin 500 metrekarelik depodaki yangının büyümesi üzerine, İkitelli, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bakırköy, Arnavutköy, Şişli, Kadıköy, Mimar Sinan ve İstinye itfaiye istasyonları da olay yerine geldi.

Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın

İtfaiye ekiplerince binanın içinden ve merdivenli araçlarla binanın dışından yapılan 9 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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