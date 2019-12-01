İstanbul Başakşehir'de, 34 HLU 69 plakalı aracın bir anda tekerinin patlaması sonucu, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ SU KANALINA DÜŞTÜ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonunda araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç su kanalından çıkarıldı.

Başakşehir’de tekeri patlayan araç su kanalına uçtu ViDEO

''SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ''

Kaza yapan sürücünün kuzeni Gökhan Akan, “Aracın lastiği patlamış, ardından araç kontrolü kaybederek aşağıya uçmuş. Araç içerisinde bir kişi vardı. Sağlık durumu gayet iyi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.” diye konuştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.