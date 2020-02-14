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Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı

Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

İHA | 14.02.2020 - 01:14..
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir Gökdemir Caddesi üzerinde, Muharrem B. idaresindeki 34 DF 2972 plakalı otomobil önünde giden araca çarpmamak için manevra yapması onuncu karşı yönden gelen 05 LH 456 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kullandığı araçta sıkışan sürücü Muharrem B. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Aslan B., Derya B., Öykü B., Ayşe B., Yavuzhan D., Mümine D. ve Kübranur D. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOLDA ÖNLEMLER ALINDI

Kaza sonrası oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normale döndü. Öte yandan, Belediye ekipleri de yolda başka kazaların yaşanması için yola kum döktü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı

Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı

Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı

Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı

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