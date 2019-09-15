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Başakşehir’de uyuşturucu komasına giren kişi hayatını kaybetti

Kırsal alanda uyuşturucu kullanan bir kişinin cesedini fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

İHA | 15.09.2019 - 19:31..
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İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde kırsal bir alanda tek başına uyuşturucu kullanan Ramazan A. isimli vatandaş komaya girdi.

Uyuşturucu komasında hayatını kaybeden Ramazan A.’nın cesedini çevreden geçen vatandaşlar fark edince, olayı polise haber verdi.

YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay çevresine şerit çekerken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrol sonrası Ramazan A.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ramazan A.’nın yakınları da olay yerine geldi.

Cesedin başında uzun süre bekleyen bazı aile üyeleri, polise bilgi verdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Başakşehir’de uyuşturucu komasına giren kişi hayatını kaybetti

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