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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adreslere yapılan baskında, poşetlerde skunk ve esrar gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 13:53..
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Mobil Park Timleri, araçla uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Polisin bir süre takip ettiği şüpheli, bir site önünde uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

POŞETLERDE SKUNK BULUNDU

Gözaltına alınan şüpheli A.T.B. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin aracı da Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada; 5 poşet halinde 10 kilo 460 gram Skunk, poşet içerisinde 352 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki M.C.A, M.A. ve M.S. gözaltına alındı.

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Polis, olayla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında 20 Aralık'ta Başakşehir ve Küçükçekmece'deki adreslere düzenlediği baskında E.D. ve Z.A.'yı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada; 18 kilo 270 gram Skunk, 1 kilo 350 gram esrar, 112,5 gram kokain, 82 gram uyuşturucu madde, 2 kilo 750 gram gelen 8 bin 118 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, otomatik tüfek, 173 fişek, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lirayla, çok sayıda uyuşturucu satışı için kullanılan kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A., M.S., E.D. ve A.T.B. tutuklanırken, Z.A. ve M.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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