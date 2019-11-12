İstanbul Başakşehir'de, narkotik ekiplerinin, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 20 adrese, eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri, bazı kapıları kırarak içeri girebildi.

Başakşehir'de uyuşturusu operasyonu: 25 gözaltı ViDEO



25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalardan sonra satışa hazır bulunan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.