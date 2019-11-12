taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7771
Euro
6.3773
Altın
1451.79
Borsa
103118.48
Gram Altın
269.255
Bitcoin
50625.76

Başakşehir'de uyuşturusu operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul'da, ekipler tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 25 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

İHA | 12.11.2019 - 09:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Başakşehir'de, narkotik ekiplerinin, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 20 adrese, eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri, bazı kapıları kırarak içeri girebildi.

Başakşehir'de uyuşturusu operasyonu: 25 gözaltı

Başakşehir'de uyuşturusu operasyonu: 25 gözaltı ViDEO

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalardan sonra satışa hazır bulunan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Başakşehir'de uyuşturusu operasyonu: 25 gözaltı

Başakşehir'de uyuşturusu operasyonu: 25 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

24
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

28
ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

26
Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

Yakınları için kayıp ilanı veren aileyi yıkan tesadüf

14
Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek

Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek

32
MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile sözleşmesini bitirdi

MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile sözleşmesini bitirdi

9
Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir