Başarılı gençlerin Türkiye'de kalması sağlanacak

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan beyin göçü için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi harekete geçti.
İnsan kaynakları ofisi yurt dışında kariyer fuarları düzenleyerek, gençleri ülkelerine dönmesini sağlayacak.
İŞ SAHALARIYLA İŞ BİRLİĞİNE GİDİLECEK
Beyin göçünü engellemek için Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla iş birliğine gidilecek.
Okuldan mezun olan öğrenci direkt bu iş sahalarına yönlendirilecek. Böylece gençler iş sahibi olmanın yanında çalışmalarını Türkiye'de sürdürecek.
NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Ofiisn yurt içinde düzenlediği kariyer fuarları nisan ayında yurtdışında da düzenlenmeye başlayacak.
İlk olarak Almanya’nın Ahen ve Köln şehirlerinde başlaması planlanan fuarlar İngiltere’nin Londra, Güney Afrika’nın Johannesburg ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’le devam edecek.