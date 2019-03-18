1 Çanakkale'nin tuvale işlenen hikayesi Dolmabahçe'de Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında, ziyaretçilere adeta bir tarih dersi veren ve milli duyguları kabartan iki önemli eser, Dolmabahçe Resim Müzesi’nde sergileniyor.

2 Başarılı gençlerin Türkiye'de kalması sağlanacak Cumhurbaşkanlığı beyin göçünü engellemek için başarılı gençleri Türkiye'de istihdam edecek.

3 Eşiyle restoranda gördüğü kuaförü bıçaklayarak öldürdü 46 yaşındaki bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi ile ocakbaşı restoranda yemek yerken gördüğü kuaförü, ekmek bıçağıyla öldürdü. Şahıs hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

4 Çanakkale'nin tuvale işlenen hikayesi Dolmabahçe'de Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında, ziyaretçilere adeta bir tarih dersi veren ve milli duyguları kabartan iki önemli eser, Dolmabahçe Resim Müzesi’nde sergileniyor.

5 Orijinal bandrollerle kaçak sigara ticareti polise takıldı Samsun’da, orijinal sigara paketlerinden söktüğü bandrolleri, kaçak sigara paketlerine yapıştırarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.

6 Konda, yerel seçimle ilgili anket sonucu paylaşmayacak Türkiye'nin köklü araştırma şirketlerinden biri olan Konda, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerin yaptığı ittifakların çok karışık olması nedeniyle anket yayınlayamayacaklarını açıkladı.