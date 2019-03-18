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Başarılı gençlerin Türkiye'de kalması sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı beyin göçünü engellemek için başarılı gençleri Türkiye'de istihdam edecek.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 17:05..
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Son zamanlarda tartışmaların odağında olan beyin göçü için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi harekete geçti.

İnsan kaynakları ofisi yurt dışında kariyer fuarları düzenleyerek, gençleri ülkelerine dönmesini sağlayacak.

İŞ SAHALARIYLA İŞ BİRLİĞİNE GİDİLECEK

Beyin göçünü engellemek için Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla iş birliğine gidilecek.

Okuldan mezun olan öğrenci direkt bu iş sahalarına yönlendirilecek. Böylece gençler iş sahibi olmanın yanında çalışmalarını Türkiye'de sürdürecek.

Başarılı gençlerin Türkiye'de kalması sağlanacak

NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Ofiisn yurt içinde düzenlediği kariyer fuarları nisan ayında yurtdışında da düzenlenmeye başlayacak.

İlk olarak Almanya’nın Ahen ve Köln şehirlerinde başlaması planlanan fuarlar İngiltere’nin Londra, Güney Afrika’nın Johannesburg ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’le devam edecek.

Başarılı gençlerin Türkiye'de kalması sağlanacak


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