Başarıya giden yolda etkili kitap önerileri

Hepimiz bir şekilde hayatımızı idame ettirmek için iş yaşamındayız. Haliyle başarılı olmak istiyoruz ve bu konuda da bilgilenmeye, başka insanların hikayelerinden ilham almaya, stratejiler geliştirmeye ihtiyacımız var. Hafta sonu bir şeyler okumaya zaman ayırmak isterseniz, belki ilginizi çekebilir. Kişisel gelişimimizde biraz da başarıya odaklanabiliriz.

Başarı konusunda sizi en çok etkileyen kitap hangisiydi? Fikir alış verişimizi artıralım…

HER ŞEY SENİNLE BAŞLAR

Her şey seninle başlar!

Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın.

Hayatta ya tozu dumana katarsın,

Ya da tozu dumanı yutarsın.

Seçim senin!

Her Şey Seninle Başlar!

Mümin Sekman

Alfa Yay.

S.: 240

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AKIL YOLUYLA BAŞARILI OLMANIN İLKELERİ

Art Markman, kognitif bilim konusunda yürüttüğü araştırmalar ve yazdığı makalelere dayanan bilgi birikiminin esasını okuyucuya sunuyor. Sadece araştırmalarının sonucunu aktarmak yerine bu bilgiyi gerçek hayatta hemen kullanılabilir şekle dönüştürerek açıkladığı kitabın daha ilk bölümünden itibaren daha iyi düşünmek için geliştirebileceğiniz yeni alışkanlıklar ve davranış biçimleri konusunda özel tavsiyeler ve ipuçları yer alıyor.

Akıl Yoluyla Başarılı Olmanın İlkeleri

Art Markman

Çev.: İclal Özçelik

Mediacat Yay.

S.: 272

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STRATEJİ SANATI

Strateji Sanatı’nın yazarları, ekonomi profesörü Avinash K. Dixit ve iş yönetimi profesörü Barry J. Nalebuff, kuram ile stratejiyi bir araya getirip sizlere yaşamın her anında kullanabileceğiniz çözümleme teknikleri öneriyorlar.

Strateji Sanatı - Oyun Kuramı ile İş Hayatında Başarı

Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff

Çev.: Ümit Şensoy

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 548

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NEZAKET AVANTAJI

Nezaket Avantajı - İş Yaşamında Başarı için Kişisel Beceriler, kolaylıkla ve zarafetle çatışma çözmekten her düzeyde iş arkadaşıyla düzgün ilişkiler geliştirmeye, başarılı bir network oluşturmaktan müşteri kazanma ve iş bağlamaya kadar çeşitli konularla ilgili temel bilgileri içeriyor. Ayrıca işyerinde karşı karşıya kalınan farklı durumlar hakkında yararlı önerilerde bulunuyor.

Nezaket Avantajı - İş Yaşamında Başarı İçin Kişisel Beceriler

Peter Post

Çev.: Figen Yanık

Optimist Yay.

S.: 352

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İŞ DÜNYASINDA BAŞARI YASALARI

Hayatın her alanında olduğu gibi, "başarılı olmak" da belirli yasalara bağlıdır. Başarılı olabilmek için, işe ilk önce kendinizden başlamanız gerekir…

Brian Tracy, bu kitabında "Başarılı Bir İnsan Haline Gelebilmek İçin Gerekli Olan Ön Koşullar"ı açıkladıktan sonra, bizlere "Çalışma Hayatının", "Başarılı Bir Satış Yapmanın" ve "Başarılı Bir Pazarlık Yapmanın Yasaları"nı anlatıyor.

İş Dünyasında Başarı Yasaları

Brian Tracy

Çev.: Mustafa Selcan

Arıtan Yay.

S.: 173

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İŞ DÜNYASININ EN'LERİ

Daha önce Pazarlamanın En'leri kitabını yazan Kevin Duncan, bu kez iş dünyasından en iyi 40 kitabı incelediği İş Dünyasının En'leri'yle buluşuyor okurla. Aklın Yeni Sınırları, Outliers (Çizginin Dışındakiler) ve Mor İnek gibi dilimize kazandırılmış hit kitapların yanı sıra henüz Türkçe'de yayınlanmamış pek çok uluslararası çok satarın incelendiği "İş Dünyasının En'leri"nde 21. yüzyılın çığır açan, ses getirmiş, işe ve yaşama bakışta kökten değişimler yaratmış iş fikirleri bir arada sunuluyor.

İş Dünyasının En’leri

Kevin Duncan

Çev.: Umut Esra Kaplan

Mediacat Yay.

S.: 216

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POKE THE BOX - İŞ DÜNYASININ BİLİNEN SINIRLARINI AŞMAK

Poke The Box, yazarı Seth Godin gibi tetikleyici, dürtücü ve harekete geçirici etkileri olan bir kitap...



Eski köye yeni yeni adetler getirmekten korkmayacak, üstelik o köyü ileride bir kasabaya hatta metropole çevirecek kadar hayal gücü yüksek ve cesaretli kişileri anlatıyor Poke The Box. İş dünyasının bilinen kurallarını ters yüz eden Seth Godin, açıkça diyor ki; "Yeni düzende başarı istiyorsan, iş yerinde diğerleriyle uyumlu olman artık bir şey ifade etmiyor: Tersine değişimi getirmek için başkalarının ve kendinin rahatını kaçıracaksın; sürekli olarak yeni fikirleri ve yöntemleri uygulamak için insanları dürteceksin; bilinmeyeni keşfetmek için sorular soracak ve cevapları aldıkça bunları uygulayacaksın!"

Poke The Box - İş Dünyasının Bilinen Sınırlarını Aşmak

Seth Godin

Mediacat Yay.

S.: 104

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İŞ DÜNYASINDA ZİRVEYE GİDEN YOL

"Bir sonraki aşamaya geçmek" ve çok daha başarılı olmak isteyen bütün başarılı liderlere… "Ne mutlu ki onlara, onlar, kendi yanlışlarını görürler ve düzeltmeye çalışırlar."



İş Dünyasında Zirveye Giden Yol - Başarılı Olmak İçin Değiştirmeniz Gereken 20 Alışkanlık

Marshall Goldsmith

Mediacat Yay.

S.: 232

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İŞ HAYATININ 21 GİZLİ KURALI

Bu kitapta hem iş hayatına yeni atılan, yani kariyerlerinin henüz başında olan hem de kariyerlerinde çoktan üst basamaklarda yerini almış olan herkes için bir şeyler var…

İş yaşamı sırasında yüzlerce kişinin işe alınma sürecine tanıklık etmiş ve Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük firmalarının değişik kademelerdeki çalışanlarıyla iş ilişkisinde bulunmuş olan Vural Çakır okullarda değil iş hayatında öğrendiklerini paylaşıyor okurlarıyla.

İş Hayatının 21 Gizli Kuralı

Vural Çakır

Mediacat Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

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