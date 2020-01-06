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Başbakan Sanna Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Findanliya Başbakanı Sanna Marin: ''Findanliya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli.'' dedi.

REUTERS | 06.01.2020 - 14:44..
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Avusturya’da Sebastian Kurz’un yeniden siyaset sahnesine dönmesiyle ‘en genç ikinci hükümet lideri’ olarak anılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ‘çalışma hayatında herkes için bir sonraki adım’ olarak tanımladığı yeni sistemi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

HAFTADA 4 GÜN 6 SAATLİK MESAİ SİSTEMİ

Sanna Marin, haftada dört gün altı saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçmek istediklerini belirtti.

Başbakan Sanna Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

''İNSANLAR DİĞER YÖNLERİNE DAHA FAZLA VAKİT AYIRMALI''

Sanna Marin, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de daha kısa çalışma sürelerini savunuyordu.

Marin bu çalışma sistemi hakkında açıklamalarda bulunarak, “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamını diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Mesele, kadınca bir tarzla yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili.” dedi.

Başbakan Sanna Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

AVUSTRALYALI ŞİRKET UYGULUYOR

Avustralya merkezli reklam ve pazarlama şirketi Versa da haftada dört gün çalışma sistemini uyguluyor.

Versa çalışanları hafta sonuna ek olarak Çarşamba günleri izin yapıyor. Şirket, bu şekilde kar oranlarının yüzde 300 arttığını savunuyor.

MİCROSOFT 1 AY DENEME SONUCUNDA VERİMLİLİĞİNİ YÜZDE 40 ARTIRDI

Geçtiğimiz yıl kasım ayında teknoloji devi Microsoft’un Japonya şubesi, bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada üç gün izin vermiş, denemenin sonunda verimliliğin yaklaşık yüzde 40 arttığı görülmüştü.

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