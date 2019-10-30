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Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 1 yaralı

Servis aracı, bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

İHA | 30.10.2019 - 09:38..
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Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen servis aracı, otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü, araçta sıkıştı.

Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 1 yaralı

Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 1 yaralı ViDEO

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 1 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçlar daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol, tekrar açıldı. Ekipler, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 1 yaralı

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