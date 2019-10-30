Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen servis aracı, otomobile arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü, araçta sıkıştı.
Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 1 yaralı ViDEO
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazaya karışan araçlar daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol, tekrar açıldı. Ekipler, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.