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Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi

Yeşilköy istikametinde giden iki kamyonetin çarpışması sonucunda sebze yüklü kamyonet yola devrildi, iki kişi yaralandı.

DHA | 24.10.2019 - 08:56..
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İstanbul'da, Basın Ekspres yolu Yeşilköy istikametinde giden bir kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde giden sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyonet yola devrildi.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Abdulhamit Çekiç'in kontrolünü kaybettiği kamyonetin, aynı yönde önünde seyreden Fedli Öğür'ün kullandığı 34 RR 7773 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarpmasıyla beraber, kaza sonrası iki kamyonetin sürücüsü de yaralandı.

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi ViDEO

VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı her iki sürücüye müdahalede bulundu. Sürücüler, sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi

POLİS ÇEVREDE ÖNLEM ALDI

Kaza sonrasında devrilen kamyonetteki sebzeler, önce başka bir kamyonete yüklendi. İkinci bir kazanın yaşanmaması için polisler, güvenlik önlemi almaya başladı.

Basın Ekspres yolunda sebze yüklü kamyonet devrildi

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile devrilen kamyonet, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. Her iki kamyonetin de olay yerinden çekilmesiyle, yol temizlenip tamamen araç trafiğine açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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