Basın kartı nedir

Basın kartı ya da resmi adı ile sarı basın kartı, basın yayın sektöründe çalışmakta olan ve belirli özellikleri taşıyan özel bir meslek kartıdır. Sarı, Sürekli Basın Kartı ve Basın Şeref Kartı olmak üzere 3 türlüdür.

Bu kartı alabilmek için yayın sektöründe çalışıyor olmanız yetmemektedir. Bunun yanında belirli şartlara da haiz olmanız gerekmektedir.

BASIN MENSUBU OLDUĞUNU GÖSTERİR

Sarı basın kartı, devlet tarafından kişinin basın mensubu olduğunun tanınması anlamını taşımaktadır.

Basın kartı almak için gerekli şartları taşımanız durumunda Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yani kısaca BYEGM İnternet adresi üzerinden online başvuru yapmanız gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kanunen reşit olmak. (18 yaşını bitirmiş olmak, gerekli eğitime sahip olmak, en az lise veya dengi okullarından mezun olmak kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak basın Kartı Yönetmeliği’nde belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak.

(Kurum sahipleri ve yönetim kurulu başkanları başvuruları hariç) gazetecilikle birleşebilen ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce belirlenen iş kollarında ücretli veya ücretsiz çalışıyor olmamak.

(Kurum sahipleri ve yönetim kurulu başkanları başvuruları hariç) mesleği sürekli icra ediyor olmak. Mevcut çalışılan kurumun Basın Kartı Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.