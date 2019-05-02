Başına halı düşen motosikletli şoke oldu

1 Suriye’de Nisan ayında 324 sivil öldürüldü Nisan ayında basın çalışanları da dahil olmak üzere en az 324 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

2 İbrahim Büyükak: Hamile sandık ödemmiş İbrahim Büyükak, yakın arkadaşı Eser Yenenler'in nişanlısının hamile olmasıyla ilgili konuştu.

3 Elektrik tüketimi nisanda azaldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik tüketiminde nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında 22 milyar 610 milyon 850 bin kilovatsaat tüketildi.

4 Vatikan’da Papa'yı aforoz etme çağrısı Aşırı muhafazakar Katolik rahip ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik bir grup piskopos, Papa Francis'in aforoz edilmesi çağrısında bulundu.

5 İstanbul’da trafikte “bahşiş” terörü kamerada Kağıthane’de kırmızı ışıkta duran gelin arabasının önünü kesen çocuklar adeta terör estirdi.

6 Huawei'nin üstten açılabilen kameralı ilk telefonu P Smart Z Huawei, üstten açılabilen ön kamera sahip ilk telefonu P Smart Z hakkında yeni bilgileri sizler için derledik.