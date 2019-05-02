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Başına halı düşen motosikletli şoke oldu

Gaziosmanpaşa’da, sokak arasında seyir halinde olan motosikletlinin başına halı düştü.

İHA | 02.05.2019 - 09:15..
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Neye uğradığını şaşıran adamın yaşadığı şok, kask kamerasına yansıdı.

HALI MOTOSİKLETLİNİN ÜZERİNE UÇTU

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Emirler Sokak üzerinde motosikletine binen Yalçın M., kısa bir süre ilerledikten sonra başına bir binanın korkuluklarında asılı olan halı düştü. Görenleri güldüren olayda, kağıt toplayıcısı halıyı yoldan alarak sahibine teslim etti.

Başına halı düşen motosikletli şoke oldu

Başına halı düşen motosikletli şoke oldu

"BU NEREDEN DÜŞTÜ YA?!"

Başına halı düşünce neye uğradığını şaşıran motosikletlinin o anları, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde başına halı düşen motosikletli, çevresine bakıp “Bu nereden düştü ya” diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.

Başına halı düşen motosikletli şoke oldu

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