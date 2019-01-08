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Başına tüfek dayalı halde üniversiteye girdi

Konya’da üniversiteye tüfekle girmek isteyen bir kişi, güvenlik aramasında çantasına bakılmak istenince tüfeği başına dayayıp intihara kalkıştı.

İHA | 08.01.2019 - 01:53..
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Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde, isminin Yunus olduğu öğrenilen bir genç, çantasında pompalı tüfekle okula girmeye çalıştı.

TÜFEĞİ BAĞINA DAYAYIP İÇERİ GİRDİ

Şahsın hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlileri, çantasını aramak istedi. Bu sırada çantasındaki pompalı tüfeği çıkararak başına dayayan genç, okulun içerisine girdi. Şahsı takip eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS VE PSOKOLOG İKNA ETTİ

Kampüs içerisinde başına tüfek dayayarak yürüyen şahıs, son olarak İletişim Fakültesinin içine girdi. Sınavda olduğu öğrenilen öğrenciler ise polis ekiplerince dışarı çıkarıldı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından genç polis ekipleri ve psikolog tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Yunus isimli gencin fakülteden çıkarıldığı sırada aşırı sakin olması dikkat çekti. Polis ekipleri tarafından boşaltılan pompalı tüfekten ise 5 fişek çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin İletişim Fakültesinde okuyan kız arkadaşı ile arasının kötü olduğu ve bunalıma girerek olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis tarafından gözaltına alınan genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Başına tüfek dayalı halde üniversiteye girdi

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