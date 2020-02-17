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Başından silahla vurulan adam ağır yaralandı

Arnavutköy'de bir kişi, otomobil içinde tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı. Olay ile ilgili bir kişi ise gözaltına alındı.

DHA | 17.02.2020 - 10:07..
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İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşayan İ.Ş., başından vuruldu.

Olayın ardından polis, tabancayı çöp konteynerinde bulurken, ismi belirlenmeyen kişi gözaltına alındı.

İFADESİ ALINDI

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, otomobil içerisinde oturdukları sırada İ.Ş.'nin tabancayı incelediğini, bu sırada tabancanın ateş aldığını ve İ.Ş.'nin kazayla kendini yaraladığını söyledi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilen İ.Ş., ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...

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