Başından silahla vurulan adam ağır yaralandı

1 Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sigaraya karşı çıkarılan yasalar ve uygulanan cezalar kapsamında sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi." dedi.

2 Türkiye’nin yüzde 52,4’ü mutlu, yüzde 70’i umutlu Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 52,4 olurken, aynı dönemde kendi geleceklerinden umutlu olanların oranı da yüzde 70 olarak gerçekleşti.

3 PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarımıza teslim oldu."

4 Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar Rize'nin Pazar ilçesinde rahatsızlanan Hüseyin Özbağdaşlı, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımı ile 4 saatin sonunda hastaneye kaldırıldı.

5 Bülent Ersoy: Sevgililer Günü'nde yorgana sarıldım Bülent Ersoy, bu sene de Sevgililer Günü'nde yalnız olduğunu söyledi.

6 Derbi öncesi sakatların son durumu F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Emre Belözoğlu ile cezalı Gustavo, derbide forma giyemeyecek. Konuk ekip G.Saray'da ise Lemina sıkıntısı yaşanıyor.