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Başını vuran genç hastane yerine eve gidince yaşamını yitirdi

Giresun’da düştükten sonra başını kaldırıma vuran 25 yaşındaki genç, eve gittikten sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

İHA | 21.01.2020 - 05:45..
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Giresun’un Görele ilçesi Seyfiye Mahallesi'nde çarşıdaki işlerini bitirdikten sonra evinin yolunu tutan Erkan Kırımlı (25), ayağının kayması sonucu yere düştü.

EVDE BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Bu esnada kafasını kaldırıma çarpan Kırımlı, düştüğü yerden kalkıp eve gitti. Dinlenmek için yatan genç, sabah kardeşi tarafından bilinci kapalı halde bulundu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırılan genç, buradan Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kırımlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başını vuran genç hastane yerine eve gidince yaşamını yitirdi

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