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Bask bölgesindeki ETA resmen yok sayıldı

Ulusal Mahkeme Savcılığının raporunda, terör örgütü ETA için ilk kez resmen 'ortadan kalkmış' ifadesi kullanıldı

AA | 09.09.2019 - 21:39..
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İspanya'da terör ile ilgili davalara bakan Ulusal Mahkeme Savcılığı, "Bask Yurdu ve Özgürlük" (ETA) örgütünün 3 Mayıs 2018'de kendisini feshetmesinden sonra "ortadan kalktığını" belirtti.

İspanya'da yeni adli yılın açılışı vesilesiyle savcılık tarafından sunulan 2018 Yıllığı'nda, ETA örgütü için "ortadan kalkmış" ifadesinin kullanılması, resmi olarak ilk kez belirtilmesi açısından önem arz etti.

40 YILI AŞKIN SÜREN TERÖR EYLEMİ

Bask özerk yönetiminin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın süre terör eylemleri yapan ve yaklaşık 850 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, ekim 2011'de silahlı eylemlerini bıraktığını, nisan 2017'de tamamen silah bıraktığını açıklamış ve mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

Bask bölgesindeki ETA resmen yok sayıldı

Ulusal Mahkeme Savcısı Maria Jose Segarra imzasının olduğu raporda ayrıca, Bask bölgesinde şiddetin sona ermesine rağmen bağımsızlık amacıyla mücadeleyi devam ettiren siyasi ve sivil grupların olduğuna vurgu yapıldı.

AŞIRI SOL TEHDİT OLUŞTURUYOR

Raporda, "Bask bölgesinde mevcut durumda esas tehdidi, yasal olarak faaliyet gösteren aşırı sol görüşlü siyasi grupların içindeki muhalifler oluşturmaktadır. Bunların başında, silah bırakmaya karşı çıkan ETA mahkumları ile Baskı Karşıtı ve Af Hareketi (ATA) gelmektedir." görüşü savunuldu.

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