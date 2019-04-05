Başka kadınla gördüğü erkek arkadaşını bıçakladı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili Suriyeli 3 kadın gözaltına alınırken yaralı Suriyeli erkek ise hastaneye kaldırıldı.

BAŞKA KADINLA GÖRDÜ, BIÇAKLA SALDIRDI

Arkadaşıyla yolda yürüyen Suriyeli bir kadın, vatandaşı olan Muhammed adlı erkek arkadaşını, yine vatandaşı olan başka bir kadınla gördü. Grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu genç kadın, Muhammed adlı erkek arkadaşını bıçaklayarak elinden yaraladı. Yaralı Muhammed, eline ip bağlayarak kan kaybı için önlem aldı.

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Suriyeli 3 kadını gözaltına alırken yaralı genci de hemen yakındaki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

































