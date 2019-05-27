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Van'da 61 kilo uyuşturucu yakalandı

Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirildi.

İHA | 27.05.2019 - 10:27..
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

ÇUVAL DOLUSU UYUŞTURUCUYLA BEKLİYORDU

Bunun üzerine jandarma ekiplerince, ilçenin Albayrak Mahallesi kara yolu üzerinde bulunan menfez altında, çuvallarla birlikte bekleyen şüpheli bir şahsın olduğu fark edildi.

Van'da 61 kilo uyuşturucu yakalandı

JANDARMAYI FARK EDİNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine giden jandarma ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli şahıs, yapılan takip neticesinde kıskıvrak yakalanırken, olay yerinde bulunan üç adet çuval içerisinde ise 60 paket halinde 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

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