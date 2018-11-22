Başkan Erdoğan 40 ilin adaylarını açıklayacak

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor.

AK Parti'den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

40 SEÇİM BÖLGESİNDEKİ ADAYLAR İLAN EDİLECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğini belirtmişti.