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Başkan Erdoğan Arjantin'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e ulaştı.

AA | 29.11.2018 - 17:22..
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Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 17.00'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geldi.

BÜYÜKELÇİ BARLAS KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Buenos Aires Ezezia Havalimanı'na gelişinde Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Buenos Aires'e geldi.

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