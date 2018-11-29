Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

G20 Zirvesi'nde ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Paraguay ve Venezuela'ya da ziyaret gerçekleştireceğiz.

G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız.

KARADENİZ'DE RUSYA - UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde malum şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir burada bir arabuluculuk üstlenebilir miyiz bunu görüştük. Putin ve Poroşenko ile görüşmelerimizde bizden talepleri oldu. Bu talepleri Putin'le Arjantin'de kendilerine aktaracağız.





"MÜNBİÇ MESELESİNİ TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Trump ile bu konuları ele alacağız. Diğer bir konu Putin ile görüşmemizde İdlib meselesiydi. İşin bir diğer ayağı da Münbiç meselesi. Bu konuda da Trump ile görüşmelerimiz olacak.





Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu VİDEO



"YERLİ PARAYLA ALIM SATIM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bu işe başladığımızda bizim ilke bazımızda bir tezimiz vardı. Yerli parayla bu alım satımları yapalım diye. İşin nihai noktada bunun ruble ya da TL olup olmayacağı konusunda aramızda bir mutabakat var fakat Merkez bankalarımızın çalışmaları henüz tamamlamadı diye biliyorum. 2019'un sonuna doğru teslimatlar olacak. O zamana kadar yerli ve milli parayla alışveriş yapma fikrimiz hayata geçmiş olacaktır.

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