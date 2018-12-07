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Başkan Erdoğan: Bizi kıskanan oluşumlar var

AK Parti-MHP dayanışmasının bazı oluşumlar tarafından kıskanıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şey olabiliyor." dedi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 14:13..
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Başkan Erdoğan: Bizi kıskanan oluşumlar var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu da kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor.

Başkan Erdoğan: Bizi kıskanan oluşumlar var VİDEO

DAĞDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YANINA ALANLAR VAR

Bunun başında ana muhalefet var bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları anlamamak için bir sebep yok. Biz Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız.

Başkan Erdoğan: Bizi kıskanan oluşumlar var

YEDİ DÜVELİN ÜLKEMİZE SALDIRDIĞI DÖNEMDE BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var.

BAHÇELİ İLE BU HAFTA BİR ARAYA GELEBİLİRİZ

Onlar, bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. Kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz."

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