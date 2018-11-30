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Başkan Erdoğan G-20'de Trump'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" oturumuna katılmadan önce Trump'la ayaküstü konuştu.

AA | 30.11.2018 - 19:05..
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Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki temaslarına başladı.

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.

ÖZEL OTURUM ÖNCESİ TRUMP'LA AYAKÜSTÜ SOHBET

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.

Başkan Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.

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