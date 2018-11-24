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Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüşecek

Erdoğan, pazartesi günü "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı" kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

AA | 24.11.2018 - 14:19..
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Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlıklarında 26 Kasım'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı düzenlenecek.

İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ELE ALINACAK

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlıklarında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüşecek

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