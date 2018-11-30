taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2295
Euro
5.923
Altın
1221.44
Borsa
95416.03
Gram Altın
205.167

Başkan Erdoğan Kerkük'te çıkan yangını gündemine aldı

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük'te çıkan çarşı yangınını, başkan Erdoğan'ın gündemine aldığını söyledi.

AA | 30.11.2018 - 19:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen Kerkük Kayseri Çarşısı'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yıldız, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirasını ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ile çarşı esnafıyla görüşerek dertlerini dinledi.

Başkan Erdoğan Kerkük'te çıkan yangını gündemine aldı

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, ziyaretinin sadece manevi olmadığını gerekli yardımları da sunacaklarını, esnaf ve halkı üzen böylesi bir olaydan son derece etkilendiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan Kerkük'te çıkan yangını gündemine aldı

"BAŞKAN ERDOĞAN İLK GÜNDEN BERİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Yangının meydana geldiği ilk andan itibaren konunun, Türkiye'nin en üst düzeyinin gündemine taşındığını dile getiren Yıldız, "Konu, Türkiye'nin en üst düzeyi olan Başkanımızın gündeminde olmuştur. Başkanımızın yaklaşımı; elimizden ne geliyorsa yapalım şeklindedir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, "Osmanlı dokusu, kültür ve tarihiyle, çarşı bizi buraya bağlıyor. Türkiye olarak, buradaki insanlarımızın huzuru bizim önceliğimizdir. Bu huzur için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Çarşının tüm Kerkük halkının kimliğini temsil ettiğini vurgulayan Yıldız, Kerkük'ün "küçük Irak" şeklinde tanımlanmasını hatırlatarak, Osmanlı mirası çarşının da Türkmen, Arap, Kürt ve Süryanilerden oluşan esnafıyla adeta "küçük Kerkük'ü" simgelediğini kaydetti.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, 67 kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki altın da erimişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

243
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

71
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

457
2019 yılı MTV tablosu

2019 yılı MTV tablosu

147
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

395
Meslektaşlarına fuhuş yaptıran kadın polis gözaltında

Meslektaşlarına fuhuş yaptıran kadın polis gözaltında

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir