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Başkan Erdoğan: Paris yanıyor dünya sessiz

Başkan Erdoğan katıldığı organizasyonda yaptığı konuşmada Fransa'da yaşanan olaylara değindi. Erdoğan "Paris yanıyor dünya sessiz" tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 12:48..
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Başkan Erdoğan: Paris yanıyor dünya sessiz

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa'da yaşanan olaylara da değindi.

Başkan Erdoğan: Paris yanıyor dünya sessiz

DÜNYA BASININA PARİS TEPKİSİ

Erdoğan Fransa'da yaşanan olayları Gezi'yle örneklendirerek özellikle Avrupa basınına tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan "Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar" dedi.

Başkan Erdoğan: Paris yanıyor dünya sessiz VİDEO

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