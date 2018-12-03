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Başkan Erdoğan: THY uçuyor, Türkiye kazanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaptığı konuşmada THY'nin Latin Amerika için frekanslarını artıracağını açıkladı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 21:38..
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Başkan Erdoğan: THY uçuyor, Türkiye kazanıyor

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinin ardından Venezuela'ya geçen Başkan Erdoğan, Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

"THY UÇUYOR, TÜRKİYE'NİN LATİN AMERİKA AÇILIMI HIZLANIYOR"

Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Kıymetli dostlar, izlediğimiz insani ve girişimci dış politikanın önemli bir unsuru olan Latin Amerika ve Karayipler açılım stratejimizi kararlılıkla sürdüyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları, Caracas seferlerini devam ettiriyor. Ama şu anda artık ihtiyaca cevap vermiyor. Demek ki biraz daha frekansları arttıracağız. Ve buradaki uçuşlar arttıkça inanıyorum Türkiye'den Caracas'a Venezuela'ya, Venezuela'dan Türkiye'ye gelişler daha da artacaktır."

Erdoğan: THY'nin Latin Amerika için frekanslarını artıracak VİDEO

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