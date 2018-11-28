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Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan ve Trump arasında bugün gerçekleşen görüşmede ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 17:55..
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

BUENOS AİRES'TE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldı.

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