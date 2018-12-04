Başkan Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Ankara'ya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA VE SAMİMİYET"

"Liderler zirvesinin 13’üncüsü yapmak üzere gitmiştik. Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G20 Zirvesi'nin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu, daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı.

Adil ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik.

Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik.

Paraguay'ın dost olduğunu gördüm, ilgileri memnun etti. Türkiye'de büyükelçilik açacaklar, aynı hassasiyeti biz de göstereceğiz.

VENEZUELA'DAKİ ÇOCUKLARIN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMASI İNCELİKTİ

Venezuela'da asker ve çocukların İstiklal Marşı'mızı okumaları, eşimin onların okuluna gittiğinde de orada Sarıkız'ı bizzat çocukların söylemesi, 2 gün içinde ezberlemiş olmaları incelikti. Çocuklardan birinin bayrağımızı yere düşürmesi üzerine Sayın Maduro'nun bayrağı yerden kaldırıp yeniden çocuğun eline vermesi aramızdaki bağların bir göstergesidir."