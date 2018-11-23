Başkan Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmada en büyük güvence olan, gençlerin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlere en kalbi şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Başta görevleri başında şehit düşmüş eğitimciler olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Erdoğan, emekli öğretmenlere de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ettiğini belirtti.

İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesinin imkansız olduğunun altını çizen Erdoğan, gençlerin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmelerinin, medeniyet değerlerini özümsemelerinin ve sorumluluk sahibi olmalarının milletin istikbali açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu nedenle eğitim öğretimi öteden beri en öncelikli konuları arasında telakki ettiklerini bildiren Erdoğan, "Ülkemiz özellikle son 16 yıllık dönemde yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerle eğitim alanında önemli atılımlar yapmıştır. Öğretmenlerimizin de desteği ile ulaştığımız seviyeyi korumaya, eğitimde kaliteyi de daha da yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Özlük haklarında iyileştirmeler yapmayı önemsedikleri öğretmenlerin, huzur ve güven ortamında mesleklerini en güzel şekilde icra etmeyi sürdüreceklerine inandığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz.

Bu düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum."