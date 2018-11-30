Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeleri ve Avrupa Birliği, G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires kentinde bir araya gelecek.

İki gün sürecek olan zirvede; devlet ve hükümet başkanları, başbakanlar ile bakanlar, küresel, bölgesel ve devletlerarası meseleleri görüşecek.

SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan da, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için gittiği Arjantin'de, Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Başkan Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.





Arjantin'de Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan'ın Arjantinli kadın ile Türkçe sohbeti

