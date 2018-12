Başkan Erdoğan’ın hassasiyeti tüm köye sigara bıraktırdı

Yozgat’ın 60 haneli Haydarbeyli köyündeki vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyeti üzerine topluca sigarayı bıraktı.

Yıllar önce sigarayı bırakan köylüler, sağlıklı yaşam için her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyor. Hem sağlık açısından hem de maddi açıdan rahatlayan köylüler, köye gelen misafirleri ise sigarayı bırakmaları konusunda teşvik ediyor.

SİGARAYI BIRAKIP SPORA BAŞLADILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetini dikkate alarak tüm köy halkı olarak sigara bırakma kararı aldıklarını söyleyen köy muhtarı Rifat Eraslan, "Köyümüz 60 hane, 180 nüfusumuz var. Şu anda köyde hiç sigara içen yok. Köylümüz birbirine bakarak sigarayı bıraktı. Kadınlar da eşlerini desteklediler. Biz de sayın başkanımızın sözünü tuttuk, sigarayı köyce bıraktık. Onun da bizim ricamızı yerine getirmesini istiyoruz. Köyde telefonlarımız çekmiyor. En azından bir verici takılması gerekiyor, tek isteğimiz bu. Sigarayı bıraktı bırakalı köylülerimiz yürüyüş yapıyor, spor yapıyor." dedi.

"EVLER MİS GİBİ KOKUYOR"

13 yılın ardından sigarayı bıraktığını söyleyen Muhsin Varol ise "Sigarayı yaklaşık 13 yıl içtim. Şu anda bıraktım. Köylülerimizin tamamı birbirimize bakarak sigarayı bıraktı. Akşam ve sabahları sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyoruz. Yeşilay'a teşekkür ediyoruz, buraya gelip bize ilgi gösterdikleri için." şeklinde konuştu.

Sigarayı bıraktıktan sonra yürüyüş yaptıklarını belirten Yasin Uğurlu da "28 yaşındayım 4 yıl sigara içtim. Şu an sigara içmiyorum. Sigaranın zararlarını herkes çok iyi biliyor. Şu an köylülerimiz sigara içmiyor. Köyün en genci benim. Herkes spor yapıyor, bayanlar yürüyüş yapıyor. Şu an herkes mutlu. Evler, arabalar sigara kokmuyor. Evler güzel kokuyor kimsenin de içmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

DUMANSIZ HAVA SAHASI İLAN EDİLDİ

Yozgat Yeşilay Şubesi olarak Haydarbeyli köyündeki vatandaşlara sigarayı bıraktıkları için teşekkür belgesi veren Başkan Halil İbrahim Coşgun ise yaptığı açıklamada, "Yeşilay bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş. Yozgat Şubesi olarak biz de sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman televizyonlarda sigara ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Haydarbeyli köyümüz bu hassasiyete uyarak topluca sigara içenlerin tamamı kendi aralarında karar vererek sigarayı bıraktılar. Böyle olunca biz de Yeşilay Şubesi olarak vatandaşlarımıza teşekkür belgesi verdik. Kendilerine sigara konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı bütün teşekkür ediyorum. İnşallah bu köylerimizin sayısı Yozgat'ta ve ülkemizde gittikçe artar. Sigaradan hep beraber kurtuluruz." ifadelerine yer verdi.