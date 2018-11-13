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Başkan Polat: Malatya kültür şehridir

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'nın geçmişten günümüze derin bir kültür ve sanat birikimi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 11:19..
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Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Malatya Film Festivali, ünlüler geçidi halini aldı. Yurt içi ve yurt dışından pek çok konuğun katıldığı festival, her sene olduğu gibi bu sene de sinemaseverleri ağırladı.

"HER SENE 4 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYORUZ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, festivalle ilgili Ensonhaber'in sorularını yanıtladı. Festivali düzenlemekten büyük mutluluk duyduğu ifade eden Polat, "Her sene Malatya'da 4 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu bizim için tarif edilemez bir duygu. Festivale birlikte hem yurt dışında hem de ülkemizde Malatya, kültür alanında söz sahibi oldu." dedi.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın Ensonhaber'e verdiği açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle:

"İLGİ ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE DE ARTACAK"

İlgiden memnun olduklarını dile getiren Polat, "Malatya Film Festivali'nin amacı aslında en başından beri film sektöründeki kalitenin artmasıydı. Bu şekilde hem burada çalışan hem de kamera arkasındaki birçok kişinin iş birliği yapmasına vesile oluyoruz. Her sene artan ilgiden çok memnunuz. Bu ilginin önümüzdeki senelerde de artacağından kuşkum yok." dedi.

Başkan Polat: Malatya kültür şehridir

"İNSANLARI AYNI POTADA BULUŞTURUYORUZ"

Hacı Uğur Polat, "Bu sektörün geleceği ile ilgili önemli adımlar attık. Malatya'da bir araya gelen insanlar, yani bu işin mutfağında olan kişileri aynı potada buluşturmak, onlar adına da böyle bir kültürel organizasyona ev sahipliği yapmak Malatya kültürünün bir geleneğidir. Festivalle birlikte şehrimizi Türkiye ve dünyaya söz sahibi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Malatya'da düzenlenen etkinliğin bu sene sekizincisinin düzenlendiğini de sözlerine ekleyen Polat, "Dönemin valisi Ulvi Saran tarafından başlatılan bu gelenek, 8'inci yılına girdi. Malatya Valiliği ya da Malatya Büyükşehir Belediyesi fark etmeksizin bu işin en iyi şekilde altından kalkmaya çalışıyoruz. Her yıl sanat camiasının değerli isimleri burada ağırlıyoruz. Bizim için şehrimizi kazanımı olarak görüyoruz." diye konuştu.

"UYGUN BÜTÇEYLE FESTİVAL DÜZENLİYORUZ"

Hacı Uğur Polat, festivali düzenlerken nasıl bir bütçe planlaması yapıyorsunuz sorumuza verdiği cevapta, "Festivali hayata geçirirken at binenin kılış kuşanın şiarıyla hareket ediyoruz. Dolasıyla net bir rakam vermesem de, hiçbir eksikliğin olmayacağı biçimde yapıyoruz." dedi.

Başkan Polat: Malatya kültür şehridir

"TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FESTİVALLERİ ARASINDAYIZ"

Ayrıca Polat, "Bugün Türkiye'nin film festivali açısından söz sahibi olan iller arasında yer almaya başladık. Önümüzdeki yıllarda daha iyi bir konumda olmayı arzuluyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte hatrı sayılır bir netice alma çabasındayız. Bunu için film festivallerinin Malatya'da olduğu gibi diğer şehirlerde de düzenlenmesi Türkiye adına kazanç olur. Biz artık Malatya olarak buna öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER MALATYA'DA BULUŞTU

Sinemaseverlere 8'inci defa ev sahipliği yapan Malatya'da sanatçılar bir araya geldi. Pek çok yönetmen, oyuncu, yapımcı, ve senaristin buluştuğu Malatya Uluslararası Malatya Film Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı filmlerin gösterime girdiği festivale halkın ilgisi de oldukça yoğun.

Görkemli bir açılışla kapılarını açan ve onur konuğu ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın olduğu festivalde Şener Şen, Cem Yılmaz, İpek Tuzcuoğlu, Şerif Sezer, yönetmen Osman Sınav ve daha birçok isim yer aldı.

Başkan Polat: Malatya kültür şehridir

KAPANIŞ 15 KASIM'DA

9 Kasım'da açılışı gerçekleştirilen festival, 15 Kasım'da verilecek ödül gecesiyle sona erecek.

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