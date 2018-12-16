Başkan Uysal: Esenler'e 5 yeni eser hayırlı olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Esenler’de yapımı tamamlanan Menderes Parkı Zemin Altı Otoparkı ve Pazar Yeri, Fevzi Çakmak Parkı, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Taş Cami ve Esenler Kentsel Dönüşüm Ofisi için toplu açılış töreni düzenlendi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçe belediye başkanları, yöneticiler, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.

"AMACIMIZ GÖNÜLLERİ FETHETMEK"

Esenler’e yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirten Uysal, “Ulaşım, kentsel dönüşüm, otopark ve pazar alanları, sosyal, kültürel ve spor donatı alanlarıyla Esenler’i kalkındırmaya, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul genelinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda aslolan gönül belediyeciliğidir. Hizmetlerimizle amacımız halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, refahını artırmak, gönülleri fethetmektir” dedi.

"MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Millet destek verdiği müddetçe hizmete devam edeceklerini söyleyen Uysal, “Esenler’e kazandırılan bu 5 yeni eserin yapımında emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bize bugüne kadar sizlere hizmet etme yetkisi, görevi verdiniz. Bizler bu görev bilinciyle en güzel hizmetleri İstanbul’a kazandırmaya gayret ettik. İnşallah, yine sizlerin desteğiyle hizmetlerimize kaldığımız yerden, ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Esenler’e kazandırılan 5 yeni eserin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Uysal ve protokol heyetinin katılımıyla yapıldı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı duanın ardından, kurdele kesilerek resmi açılış gerçekleştirildi. Daha sonra protokol heyeti 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni gezdi.