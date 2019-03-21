Başkasının yemek siparişini çaldı

Aynı sokakta iki yemek paketi teslimi için iş yerinden çıkan moto kurye, Caner Sokak önüne gelerek durdu. Paketlerden birini alarak apartmana giren kurye, diğer yemek paketini ise motosikletinin sepetinde bıraktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bu esnada sokakta dolaşan bir erkek, yavaş bir şekilde yürüyerek apartmanın önüne geldi. Girişi kontrol eden şahıs, kimsenin olmadığını görünce motosikletin sepetinde bulunan yemek paketini alarak gözden kayboldu.

Diğer paketin teslimi için aynı sokaktaki bulunan farklı bir apartmana gelen kurye, sepeti açınca yemek paketinin olmadığını gördü. Daha sonra sokak üzerindeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise, yemek paketinin bir şahıs tarafından çalındığı anlaşıldı.



