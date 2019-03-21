taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4392
Euro
6.2279
Altın
1320.055
Borsa
103916.34
Gram Altın
230.712

Başkasının yemek siparişini çaldı

Eskişehir'de bir kişi, teslimat için apartmana giren kuryenin park halindeki motosikletinden başka müşteriye ait yemeği çaldı.

İHA | 21.03.2019 - 10:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aynı sokakta iki yemek paketi teslimi için iş yerinden çıkan moto kurye, Caner Sokak önüne gelerek durdu. Paketlerden birini alarak apartmana giren kurye, diğer yemek paketini ise motosikletinin sepetinde bıraktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bu esnada sokakta dolaşan bir erkek, yavaş bir şekilde yürüyerek apartmanın önüne geldi. Girişi kontrol eden şahıs, kimsenin olmadığını görünce motosikletin sepetinde bulunan yemek paketini alarak gözden kayboldu.

Diğer paketin teslimi için aynı sokaktaki bulunan farklı bir apartmana gelen kurye, sepeti açınca yemek paketinin olmadığını gördü. Daha sonra sokak üzerindeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise, yemek paketinin bir şahıs tarafından çalındığı anlaşıldı.

Başkasının yemek siparişini çaldı

Başkasının yemek siparişini çaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

99
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

139
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

28
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

70
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

29
Serenay hayranlarını kırmadı

Serenay hayranlarını kırmadı

20
Ordu şehidine veda etti

Ordu şehidine veda etti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir