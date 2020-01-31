taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9836
Euro
6.6343
Altın
1588.22
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.097
Bitcoin
55901.72

Başkentgaz'dan 'bağış' açıklaması

Başkentgaz, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı bağışa ilişkin 'hem hukuki hem de vicdani açıdan uygundur' dedi.

DHA | 31.01.2020 - 23:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Başkentgaz'dan yapılan yazılı açıklamada, temelleri 1960 yılında atılan grubun uzun yıllardır Türkiye Kızılay Derneği'nin kurumsal bağışçılarından biri olduğu belirtildi.

Grubun, ulusal ve uluslararası ölçekte kendini kanıtlamış milli ve köklü bir kurum olması nedeniyle, hayır faaliyetlerini ve sosyal sorumluluklarının önemli bir bölümü Türk Kızılay'ı üzerinden gerçekleştirdiği belirtilerek, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bağışlarımızın, özellikle Kızılay üzerinden gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. FETÖ terör örgütünün, yıllar boyu gençlerin eğitim ve özellikle barınma ihtiyacını istismar ederek kök salarak büyüdüğü bir gerçektir. Ülkemizin ve milletimizin varlığına kast eden hain darbenin ardından milletçe kenetlendiğimiz bir süreç yaşanmıştır. Milli birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun şekilde yaşandığı bu dönemde, devletimizin himayesinde yapılması planlanan ve milletçe gururlanacağımız nitelikte bir yurt yapılması projesine katkıda bulunmak milli bir görev olarak addedilmiştir" denildi.

"BÜTÜN HAYIRSEVERLERİ RENCİDE ETMİŞTİR"

Grubun, kamuya karşı yükümlülüklerin her türüne ne denli özen gösteriyorsa, sosyal ve toplumsal sorumluluk kapsamında hayır ve yardım faaliyetlerinde de aynı hassasiyet ve özeni gösterdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hayırseverlerin bağış ve yardım faaliyetlerini özel saiklerle yaptığı algısının yaratılması sadece bizi değil, bütün hayırseverleri rencide etmiştir. Kamu yararına çalışan vakıf olduğu kararı bulunan bir vakfa bağış yapmakla Kızılay’a bağış yapmak arasında hukuki ve ekonomik açıdan bir fark yoktur. Derdimizin herhangi bir ekonomik menfaat olmadığı bağışçı olmamızdan da anlaşılmaktadır. Yapılan bağışların mevzuata uygunluğu, devletin ilgili birimleri tarafından denetlenmektedir. Kurumumuzun bütün işlemleri şeffaf ve denetime açıktır. Yapılan bağış hem hukuki hem de vicdani açıdan uygundur. Bu işlemin adeta illegal bir işlem gibi gösterilmesi büyük bir vefasızlık ve insafsızlıktır. Hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirtir, bu tür çıkışların hayırseverlik duygularımızı köreltemeyeceğini vurgularız."

İlginizi Çekebilir
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam
Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.
400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi
Hırsızlık süsü vererek sattığı kablolardan sonra polise ihbarda bulunan tır sürücüsü gözaltına alındı.
İnternette tanıştı, 35 bin lira dolandırıldı
Mardin'de yaşayan Salih B., internette tanışıp 35 bin lira para gönderdiği "Fatma Aktuğ"un, aslında İbrahim D. olduğunu ve dolandırıldığını öğrenince soluğu karakolda aldı.
Göçük altında kalan 2 madencinin cesetlerine ulaşıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 1 işçinin cenazesi çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

318
Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

377
Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

93
Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'dayken deprem oldu

Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'dayken deprem oldu

267
Meral Akşener, İmamoğlu'nun tatili hakkında konuştu

Meral Akşener, İmamoğlu'nun tatili hakkında konuştu

410
Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

241
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

538
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir