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Başkent'te 4 katlı apartmanda yangın

Bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ile 3 kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

DHA | 28.06.2019 - 06:03..
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın meydana geldi.

4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde evi sardı. Yoldan geçen vatandaşlar dairenin balkonundan yükselen alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da apartman sakinlerini tahliye etti.

1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yanan dairede mahsur kalan 3 kişi, balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Polis, çevreyi emniyet şeridiyle kapatıp, koruma altına alırken, evde mahsur kalan 2’si kadın, 3 kişi ile 3 kediyi de itfaiye erleri kurtardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kadını ambulansta ayakta tedavi etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatılırken, daire ise kullanılmaz hale geldi.

Başkent'te 4 katlı apartmanda yangın

Başkent'te 4 katlı apartmanda yangın

Başkent'te 4 katlı apartmanda yangın

Başkent'te 4 katlı apartmanda yangın

Başkent'te 4 katlı apartmanda yangın

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