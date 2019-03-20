14 ayrı suçtan aranan 'Hayalet' yakalandı

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kasten öldürme suçlarıyla yargılanacak suçlu, kağıt toplayıcı kılığında geziyordu.

Değişik marka ve model araçlar da kullanan zanlının, genellikle geceleri dışarı çıkıp bu yöntemlerle 8 yıldır firari olarak saklandığı tespit edildi.

KENDİSİNE 'HAYALET' DİYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" lakaplı İ.B'nin peşine düştü.

8 YIL SONRA BULUNDU

Kurduğu özel ekiple 8 yıldır aranan "hayalet"in izini süren ekipler İ.B'nin yakalanmamak için farklı yöntemlere başvurduğunu belirledi.

KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GEZİYORDU

Özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu kağıt toplayıcısı kılığına girdiği belirlenen İ.B'nin değişik marka ve model araçlar kullandığı, genellikle geceleri dışarı çıktığı ve bu yöntemlerle 8 yıldır firari olarak saklandığı belirlendi.

Ankara TOKİ Blokları'ndaki bir dairede yaşadığı bilgisini alan polisler, operasyon için düğmeye bastı.

"Hayalet"in saklandığı binayı kuşatan ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.B'yi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda İ.B'nin saklandığı evde bulunan iki şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.